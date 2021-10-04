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Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Kasım ayında emeklilik fırsatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Dondurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Kasım ayında emeklilik fırsatı

Daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan emekliler bu haber sizin için! Daha az ödemeyle ihya imkanı için başvurular 1 Kasım’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak. İşte emekli olmak isteyenlerin ihya imkanı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

Borç yapılandırması için başvuru süresi sona erdi, ancak aynı yasa kapsamında dondurulmuş hizmet süresi olan Bağ-Kur'lulara tanınan ihya kolaylığı sürüyor.



Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı bulunan Bağ-Kur'lular, 1 Kasım'a kadar başvurursa bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) edebilecek.

Dondurulan günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek.



HESAP FARKI VAR
Daha önce prim tutarı yatırılmadığı için dondurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödenerek kazanılabiliyor.



Ancak yapılandırma yasasıyla sağlanan imkan sayesinde, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılıyor.



Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabiliyor.

ÖDEMEYE DE DİKKAT!
İhya imkanı için başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılırken, hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.



İhya işlemi yapanlar, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorsa hemen başvurusunu yapıp emekli olabilecek.



ÖLÜM AYLIĞI İÇİN DE YAPILIYOR
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabiliyor.

Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabiliyor.

29 BİN LİRA YERİNE 9 BİN LİRA
Örneğin; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ- Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin 200 lira ödemesi yetecek.

Dondurulmuş primler geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak.

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