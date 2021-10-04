1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi! Cep telefonu kullananlar dikkat: Operatörlere ‘tavan’ geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin iki büyük operatörü olan Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirdi. Türk Telekom ise Danıştay'a açtığı dava ile tavan fiyattan muaf tutulurken, diğer iki operatör arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak. Buna göre mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87.53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi.