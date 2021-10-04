Ekim ayı kira zammı son dakika! 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Son dakika... Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı hakkında TÜİK'ten açıklama geldi. Ekim ayında sözleşmesi dolacak olan kiracılar, bu ay itibarıyla yüzde kaç zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 16.42 oldu.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.