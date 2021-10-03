Tüm suistimaller önlenecek! Kamu ihale kanunu sil baştan
Kamu ihalelerinde köklü değişiklikler için düğmeye basıldı. Kamu İhale Yasasını baştan sona değiştiren taslak metin hazırlandı,önümüzdeki aylarda Meclis gündemine taşınacak. Yeni düzenlemeler ile hiçbir suistimale geçit verilmemesi, ihalelerde şeffaflık ve buna bağlı olarak tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada sona yaklaştı. Yapılan çalışma sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı.
Önümüzdeki aylarda TBMM'den çıkartılması beklenen taslakta öne çıkanlar şöyle:
İSTİSNALAR AZALTILACAK
Kurumların ihtiyaçlarını ve yaptıracaklarını Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar sınırlandırılacak. Kurumların "doğrudan temin" yöntemi ile ihale yapmasına ilişkin ciddi sınırlamalar gelecek. Bu yöntem sadece "mücbir sebep ve özel üretim gerektirecek konular" için kullanılabilecek.
SERTİFİKASYON SİSTEMİ
Kamu ihalelerine girecek firmaların sertifika alması gerekecek. Sertifika alan kurumlar sistemde yer alacak.Böylece üç gün önce kurulan, yeterliliği olmayan, ihaleyi aldıktan sonra başka birine devredebilecek nitelikteki firmalar ihalelere giremeyecek. Kamu kurumu ihaleye girecek firmalara ilişkin kriterleri kendi belirleyecek. Sertifikasyon belgesini ya her kurum kendisi verecek ya da Kamu İhale Kurumu bu işi üstlenecek.
ÖN İNCELEME SİSTEMİ
İhale öncesi ön inceleme sistemi getirilecek. Prim ve vergi borcu olan firmaların dolaylı yollarla ihalelerine girmemesine ilişkin sistem tamamıyla oturtulacak.
SANAL İHALE
Elektronik ihale sistemi teşvik edilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılıp tüm teklifler aynı anda açılacağı ve çok sayıda firma katılacağı için daha önceden iki firmanın kendi arasında anlaşarak teklif vermesi ve ihaleyi alması gibi yöntemlerin önüne geçilmiş olacak. Zarfları ihaleyi yapan kurumun sorumlu kişileri bile herkes ile aynı anda sanal ihale sırasında görebilecek.
DMO İHALELERİ
Devlet Malzeme Ofisi ihaleleri de Kamu İhale Yasası kapsamında yapılacak.
ENERJİ, SU VE ULAŞTIRMA İHALELERİ
Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine alımlarının bir bölümü Kamu İhale Kanunu'nun getirdiği zorunluluklardan muaftı. Yeri düzenleme ile bu şirketlerin alımlarını Sektörel Kamu Alımları Kanunu kapsamında yapmaları sağlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ahmet Kömeç kimdir? Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç kim?
- E-Devlet Çalışma Hayatım giriş! Ne zaman emekli olurum? T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama!
- 3 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
- YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
- Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
- POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?