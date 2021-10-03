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Tüm suistimaller önlenecek! Kamu ihale kanunu sil baştan

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Tüm suistimaller önlenecek! Kamu ihale kanunu sil baştan

Kamu ihalelerinde köklü değişiklikler için düğmeye basıldı. Kamu İhale Yasasını baştan sona değiştiren taslak metin hazırlandı,önümüzdeki aylarda Meclis gündemine taşınacak. Yeni düzenlemeler ile hiçbir suistimale geçit verilmemesi, ihalelerde şeffaflık ve buna bağlı olarak tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti, Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada sona yaklaştı. Yapılan çalışma sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı.

Önümüzdeki aylarda TBMM'den çıkartılması beklenen taslakta öne çıkanlar şöyle:

İSTİSNALAR AZALTILACAK

Kurumların ihtiyaçlarını ve yaptıracaklarını Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar sınırlandırılacak. Kurumların "doğrudan temin" yöntemi ile ihale yapmasına ilişkin ciddi sınırlamalar gelecek. Bu yöntem sadece "mücbir sebep ve özel üretim gerektirecek konular" için kullanılabilecek.

SERTİFİKASYON SİSTEMİ

Kamu ihalelerine girecek firmaların sertifika alması gerekecek. Sertifika alan kurumlar sistemde yer alacak.Böylece üç gün önce kurulan, yeterliliği olmayan, ihaleyi aldıktan sonra başka birine devredebilecek nitelikteki firmalar ihalelere giremeyecek. Kamu kurumu ihaleye girecek firmalara ilişkin kriterleri kendi belirleyecek. Sertifikasyon belgesini ya her kurum kendisi verecek ya da Kamu İhale Kurumu bu işi üstlenecek.

ÖN İNCELEME SİSTEMİ

İhale öncesi ön inceleme sistemi getirilecek. Prim ve vergi borcu olan firmaların dolaylı yollarla ihalelerine girmemesine ilişkin sistem tamamıyla oturtulacak.

SANAL İHALE

Elektronik ihale sistemi teşvik edilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılıp tüm teklifler aynı anda açılacağı ve çok sayıda firma katılacağı için daha önceden iki firmanın kendi arasında anlaşarak teklif vermesi ve ihaleyi alması gibi yöntemlerin önüne geçilmiş olacak. Zarfları ihaleyi yapan kurumun sorumlu kişileri bile herkes ile aynı anda sanal ihale sırasında görebilecek.

DMO İHALELERİ

Devlet Malzeme Ofisi ihaleleri de Kamu İhale Yasası kapsamında yapılacak.

ENERJİ, SU VE ULAŞTIRMA İHALELERİ

Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine alımlarının bir bölümü Kamu İhale Kanunu'nun getirdiği zorunluluklardan muaftı. Yeri düzenleme ile bu şirketlerin alımlarını Sektörel Kamu Alımları Kanunu kapsamında yapmaları sağlanacak.

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