Türkiye’nin enerjisi rüzgardan! 24 santral daha inşa halinde

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlamaların devam ettiği söz konusu dönemde rüzgar enerjisi santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

Bu dönemde, rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen 13 milyon 751 bin 842 megavatsaat elektrik, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 9,22'sini oluşturdu.