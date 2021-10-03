E-Devlet Çalışma Hayatım giriş! Ne zaman emekli olurum? T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama!
Çalışma hayatında uzun yıllar boyunca yer alan vatandaşlar en çok ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilik yaşı hesaplama uygulaması E-Devlet aracılığıyla vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu hizmet aracılığıyla kaç yıl sonra ve kaç prim gün sayısı ödedikten sonra emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebiliyorsunuz. T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama işlemi yapmak çok basit. E-Devlet Çalışma Hayatım giriş ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Ne zaman emekli olurum? E-Devlet Çalışma Hayatım giriş ekranından kaç yaşında ve hangi yılda emekli olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sistemde yoğunluk oluşturdu. E-Devlet kapısının yeni hizmetine göre vatandaşlar ne zaman emekli olabileceğini tek tıkla öğrenebiliyor. Haberimizden T.C Kimlik no ile emeklilik yaşınızı sorgulayabilirsiniz. İşte; E-Devlet Çalışma Hayatım giriş ekranı!
ÇALIŞMA HAYATIM HİZMETİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi.
EMEKLİLİK YAŞI VE SİGORTA PRİMİ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
"e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.
E-DEVLET ÇALIŞMA HAYATIM GİRİŞ!
Geçmiş hizmet dökümüne, sigorta primlerine ve emeklilik için kalan gün sayısı gibi bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
T.C KİMLİK NO İLE EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ HİZMETLER GÖRÜNTÜLENİYOR?
Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.
Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.
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- E-Devlet Çalışma Hayatım giriş! Ne zaman emekli olurum? T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama!
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