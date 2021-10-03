E-Devlet Çalışma Hayatım giriş! Ne zaman emekli olurum? T.C. Kimlik no ile emeklilik yaşı sorgulama!

HANGİ HİZMETLER GÖRÜNTÜLENİYOR?

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.