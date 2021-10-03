Sosyal ödemelere yüzde 8.45 zam: 1.797 TL'ye kadar çıkacak
Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlara verilen sosyal ödemelere yüzde 8.45 zam yapıldı. Yeni ödemelere Ocak ayında da zam gelecek. Yeni ödeme tablosuna göre, yaşlıya 763 TL, engelliye 991 TL, hasta bakana ise 1.797 TL verilecek. İşte tüm detaylar...
İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor.
Hemen her kesime yönelik destek sağlanıyor. Yılda iki kez artırılan bu maaşlara son zam yüzde 8.45 olarak yapıldı.
İkinci zam ise Ocak ayında 6 aylık enflasyon kadar yapılacak.
YAŞLIYA 763 TL:
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 763,67 liradan 828,21 liraya yükseldi. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.
Kişi başına düşen gelir 852,53 liradan az ise başvurulabiliyor.
- EVDE BAKIMA 1.797 TL:
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan aylık bin 657 liralık evde bakım desteği bin 797 liraya çıktı.
Bu destek için hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması gerekiyor.
ENGELLİYE 991 TL:
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldi.
Bu aylıktan sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanlar yararlanıyor.
ENGELLİ YAKININA 661 TL:
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 609,61 liradan 661,13 liraya çıktı.
Bu destek de sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 852,53 liradan az olanları kapsıyor.
2.397 TL NAKDİ YARDIM:
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 657 liralık düzenli nakdi yardım bin 797 liraya çıktı. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
- YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
- Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
- POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?
- YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- A101 2 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!