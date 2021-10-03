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Erken emeklilik için büyük fırsat! 1 gün borçlanma ile 1 yıl kazanın

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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Erken emeklilik için büyük fırsat! 1 gün borçlanma ile 1 yıl kazanın

Çalışanlara erken emekliliğin önünü açan askerlik borçlanmasıyla ihtiyaç kadar gün ödemesi gerçekleştirilebiliyor. 1 gün borçlanma bile 1 yıl erken emekli olmanıza vesile olabiliyor. Askerlik borçlanmasında en düşük ve en en yüksek tutarlar ise brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İşte erken emeklilik fırsatı sunan borçlanma yoluyla ilgili bütün detaylar...

İş mevzuatımızda erkeklere yönelik pek çok imkan yer alıyor. Erkek çalışanların en çok yararlandıkları hakların başında ise askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik geliyor. Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor.

Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

TARİHLERE DİKKAT!


Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir.

Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

SONRA YAPILMIŞSA
Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaşı geri çekme durumu bulunmuyor.

Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak yine erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin; 540 gün prime ihtiyacı olan bir çalışan, bunu çalışarak tamamlamak yerine askerlik borçlanması yaparak doldurabiliyor.

Yedek subay olarak askerliğini yapanlar ise sadece yedek subay okullarında geçen süreyi borçlanabiliyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?
Askerlik borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutarlar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2021 yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.

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