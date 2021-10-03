Erken emeklilik için büyük fırsat! 1 gün borçlanma ile 1 yıl kazanın

En az tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da 2021 yılı için bin 144 lira 80 kuruş. Bunun 7.5 katına kadar yüksek prim de ödeyebilirsiniz.

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