Son dakika: Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı.





Toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.