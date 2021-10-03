3 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. 3 Ekim evde bakım maaşı yattı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere yönelik ödenen evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 3 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığına ilişkin detaylar sayfalarımızda!
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yeni ayda evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatacağı ve yatırılan iller merak ediliyor. Bu ödemeler farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyordu. Evde bakım maaşlarınızı E-Devlet üzerinden de sorgulamak mümkün.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 3 EKİM!
Ekim ayı evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. Maaşların önümüzdeki hafta yatırılması bekleniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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