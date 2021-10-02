Kültür ve Turizm Bakanlığı: Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacak

Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvuru yaptı.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alındı.