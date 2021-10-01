Son dakika: Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik Meclis'te!
Son dakika haberine göre AK Parti milletvekilleri, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu.
65 maddelik vergi paketi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Çiftçilerin merakla beklediği düzenleme bu kapsamda gündeme gelecek. Küresel salgın ve kuraklıktan etkilenen çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi alınmayacak.
Mazot, gübre ve hayvancılık desteği ödemelerinde yüzde 4 vergi kesilmesine son verilecek.
ZİNCİR MARKETLERE YENİ DÜZENLEME
AK Parti'de hazırlıkları süren bu çalışmaya göre, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.
Bürokratik işlemleri azaltmaya, mükellefleri rahatlatmaya yönelik bir teklif sunulacak.
Ekonomi reformları çerçevesinde bir başka önemli başlık AVM ve zincir marketlerle ilgili düzenleme olacak. Buna göre, alışveriş merkezlerinin açılması için yeni kriterler belirlenecek.
Zincir marketlerle ilgili düzenlemede özellikle küçük esnafı korumaya yönelik önlemler de alınacak. Marketlerin çalışma saatlerine ve ürün yelpazesine sınırlama getirilecek.
HAL YASASI BEKLENİYOR
Uzun zamandır beklenen hal yasasının da bu dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme ile fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçilmesi planlanıyor.
Yeni yasama yılında, e-ticaret ve kooperatiflere yönelik yasal düzenlemelerin de peş peşe Meclis'e sunulması bekleniyor.
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