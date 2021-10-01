İkinci el cep telefonu alacaklara müjde! KDV indirimi yansıyacak

MERKEZLERDEN ALINAN İKİNCİ EL TELEFONDA HUKUKSAL SORUN YAŞANMIYOR

İkinci el cep telefonu satmak isteyen tüketiciler, yetkilendirilmiş yenileme merkezlerine kargo ya da elden cep telefonlarını teslim ediyor. Yenileme merkezleri, inceledikleri telefon için bir fiyat teklifi sunuyor. Satıcının uygun görmesi halinde, telefonlar bu fiyat üzerinden yenileme merkezinin internet sitesinde satışa çıkıyor. Kullanılmış cep telefonları belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı şekilde yeni kullanıcılara sunuluyor.

İkinci el cep telefonu almak isteyen vatandaşlara cihazlar, garanti belgesiyle, yenileme merkezinin kutusunda tüm fonksiyonları çalışır halde teslim ediliyor. Kutuda, telefon, data kablosu, şarj adaptörü ve garanti belgesi yer alıyor.

Yetkilendirilmiş yenileme merkezlerden alınan cep telefonlarında IMEI geçmişinden alıcılar sorumlu tutulmuyor ve bu telefonlarda hukuksal bir sorun yaşanmıyor. Bu merkezlere satılan cep telefonlarında da kişisel bilgiler kalıcı olarak siliniyor.