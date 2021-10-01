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Esnafa erken emekli olma fırsatı! 1800 gün prim yeterli

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Esnafa erken emekli olma fırsatı! 1800 gün prim yeterli

Esnaf için erken emeklilik fırsatı doğdu. 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim emekli ediyor. İşçilerde olduğu gibi esnaf da çalışırken rahatsızlık geçirdiği takdirde erken emekli olabiliyor. Sağlık raporu ile yaş beklemeden maaş bağlanıyor. İşte bütün detaylar...

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.

Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.

Malulen emeklilik için aranan en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu.

Bağ-Kur'lular, emeklilik için kendileri bizzat maluliyet tespiti talebinde bulunuyor. Bunun için de il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurarak, yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.

YAŞ ŞARTI YOK
Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olmaları şart. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor.

Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

DEVİR YAPMALI
Malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen kişi, sigortalılığı devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabiliyor.

Yani maluliyet durum tespiti işlemi için sigortalılığı sonlandırmak, işyerini kapamak zorunlu değil. Ancak Bağ-Kur'lunun malullük aylığı için işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile SGK'ya başvurması şart.

Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.

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