Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den istihdam müjdesi! 25 bin kişi...

SAYILARI 100'E ÇIKACAK

Bir de komisyon kuracaklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Hem Milli Eğitim Bakanlığımızdan, hem Kültür ve Turizm Bakanlığından, hem de STK temsilcilerinden bir komisyon kuruyoruz. 'Mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlar nelerdir, uygulamada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, hangi ilave müfredatlar yapılırsa daha iyi sonuç alırız?' bunları tespit edip 10 gün içinde bundan sonraki yol haritamızı da buna göre belirleyeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması. Sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz ve burada da müfredat biliyorsunuz sektörün ihtiyacına göre belirlenmişti. Uygulamada karşılaştığımız sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduk. Hem onları düzeltip hem yeni ihtiyaçları da müfredata ekleyerek tam sektörün istediği şekilde, insan kaynağını hızlı bir şekilde sektöre kazandırılmasını sağlamış olacağız."