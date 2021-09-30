Telefonda KDV indirimi son dakika! Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? Cep telefonu KDV son durum!

Son dakika... Telefonda KDV indirimi ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranında indirim yapıldı. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, telefonda KDV indirimi son durum nedir? Yenilenmiş telefon KDV oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

TELEFONDA KDV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına dair karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.