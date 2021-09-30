İş arayanlar dikkat! İşte ’Personel bulamıyoruz’ diyen sektörler

YENİ YATIRIM GÜNDEMDE

Kanık Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Özka Lastik, 30 yıl önce kuruldu. Lastik sektörüne yönelik yardımcı malzemelerin üretimiyle işe başlayan şirket, 20 yıl kadar Türkiye'nin önde gelen yerli ve uluslararası lastik firmalarına yönelik ara malzeme üretimi yaptı. 2002'den itibaren el arabası ve çöp konteynerlerinin lastiklerinin yanı sıra tarım sektöründe çalışan ekipmanlara yönelik lastik üretimine başladı. 2005 yılından itibaren ise kendi markasıyla üretime geçti.

Kocaeli'nde 200 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan şirket, üç ayrı lokasyonda üretim gerçekleştiriyor. Kocaeli Başiskele'deki tesislerinde ürettiği lastikleri 80'den fazla ülkeye ihraç eden Özka Lastik, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli markası olarak büyük bir atılım içinde. Yurtiçinde zirai ve iş makinaları pazarında lider konumda olan şirketin hedefi bu alanda dünyada da ilk üçe girmek. Yaklaşık 700 ürün çeşidi ile konvansiyonel ve radyal lastik gruplarında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, 70 milyon euro büyüklüğündeki yatırımını 2020'de tamamlayarak devler ligine bir adım daha yaklaşmış oldu.