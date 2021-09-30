Son dakika: Gram altın yükselişe geçti! Altın fiyatlarında son durum | Cumhuriyet altını çeyrek altın... (Altın ne kadar 30 Eylül 2021)
Son dakika ekonomi haberine göre; Gram altın 500 TL'nin üzerini gördü. Bu sıcak gelişme sonrası vatandaşlar Cumhuriyet altını, çeyrek altın, 24 ayar altın, 24 ayar külçe altın ne kadar oldu? sorusuna yanıt aradı. İşte altın piyasalarında son durum...
SON DAKİKA: Altın piyasalarında son durum ne? Altın ne kadar oldu? 30 Eylül 2021 verilerine göre; Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira,
Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN YENİDEN 500 TL'Yİ AŞTI
Saat 17:45'te gram altın 500 Türk lirasının üzerini gördü. Kısa süreli artış sonrası gram altın 499 TL'ye düştü.
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