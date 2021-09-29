29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! Son durum ne? Ne zaman çıkacak? Ek göstergede son gelişmeler

Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! Son durum ne? Ne zaman çıkacak? Ek göstergede son gelişmeler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
ABONE OL
Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! Son durum ne? Ne zaman çıkacak? Ek göstergede son gelişmeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile ne olacak? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZİM TAAHHÜDÜMÜZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.

3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA