Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! Son durum ne? Ne zaman çıkacak? Ek göstergede son gelişmeler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile ne olacak? İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BİZİM TAAHHÜDÜMÜZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.
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