Son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! Son durum ne? Ne zaman çıkacak? Ek göstergede son gelişmeler

Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN