Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis’e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ek gösterge, kamuda görev alan memurların hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücretine etki ediyor. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, tüm memurlar için ek göstergenin 3600'e çıkması gündemde. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biri olan 3600 ek gösterge için çalışmalar sürüyor. Ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğinin giderilebilmesi için 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması talep edildi.