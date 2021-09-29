Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge konusu milyonlarca memurun gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için gündeme gelen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğini gidermek için tüm memurları kapsaması bekleniyor. Yıl bitmeden Meclis'e gelmesi beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2021'de 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? İşte haberin detayları...
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ek gösterge, kamuda görev alan memurların hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücretine etki ediyor. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirlenirken, tüm memurlar için ek göstergenin 3600'e çıkması gündemde. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konulardan biri olan 3600 ek gösterge için çalışmalar sürüyor. Ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliğinin giderilebilmesi için 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması talep edildi.
TBMM Genel Kurulu 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte 3600 ek göstergenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda 1 Ekim tarihi itibariyle 3600 ek gösterge konusunun görüşülmesi ön görülüyor. Bizde 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi:
"Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve çalışma hayatındaki barışı tesis etmek en büyük siyasi hedefimiz oldu. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaları, yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."
NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek.
Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.
30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 liraya çıkacak.
Birinci gruptakilerde 33 bin 982, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 lira artış olacak. İkramiye her yıl için bin 132 ile bin 276 lira arasında artacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLER?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.
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- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
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