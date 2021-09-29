‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ perşembe günü gerçekleştirilecek
Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sonuncusu ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ başlığıyla 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Webinar www.kureselumutfestivali.com ve InBusiness YouTube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin sonuncusu 'Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı' başlığıyla 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.
'Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı' webinarı www.kureselumutfestivali.com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
Tarih: 30 Eylül 2021, Perşembe Saat: 11.00 – 15.00