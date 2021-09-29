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Ev kadınları dikkat: Ayda 1.144 TL'ye emeklilik imkanı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Ev kadınları dikkat: Ayda 1.144 TL’ye emeklilik imkanı!

Emekli olmak isteyen ev hanımları için büyük imkan! Primi eksik olanlar ile çalışma imkanı bulamayanlara, isteğe bağlı sigorta emeklilik yolunu açıyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler yararlanabilir? Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte primi eksik lan, emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm ayrıntılar...

Türkiye'de emeklilik için 3 şart bulunuyor. İşe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesi.



SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı. Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor.



Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyor. Borçlanma yoluyla da prim elde edilebiliyor. Bir başka yöntem ise çalışma imkanı bulamayanlar ya da kendi işini kuramayanlar için geçerli.



Bu da isteğe bağlı sigorta. Her Türk vatandaşı isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyor.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de yaşayanlar ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

- 5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,



- Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

- Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

- 18 yaşını dolduranlar.



NE KADAR ÖDENİR?

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.



DEĞERLEME NASIL OLACAK?

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.



ÖDENMEYEN PRİME YAPILANDIRMA FIRSATI

Başvurunun 30 Eylül'de sona ereceği yapılandırma fırsatı, ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı primleri için de kolaylık sağlıyor.

Bu ay başvuranlar, geçen yılın Ekim ayından sonraki döneme ait borçlarını yapılandırabilecek.

Borcun meydana geldiği tarihteki ana para peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşinde enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.



NEREYE VE NASIL BAŞVURULMALI?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli oluyor.

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