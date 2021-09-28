Borç yapılandırma uzatıldı mı? 2021 vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman?

BORÇ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Borç yapılandırma için şu an herhangi bir uzatma söz konusu değil. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 760 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 9 milyar 405 milyon lira tahsilat yapıldı.