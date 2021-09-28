Türkiye’den dikkat çeken enerji hamlesi! Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi dünyanın en büyüğü olacak

TUZ GÖLÜ SU SEVİYESİ ARTTI VE EKOSİSTEMİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANDI

Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen yapım çalışmalarında görev alan personelin ise yaklaşık yüzde 26'sı yerel istihdam olarak sağlanıyor. Yürütülmekte olan birçok sosyal sorumluluk projesi ile de yöre halkına sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlanıyor. Ayrıca Tuz Gölü İşletme Müdürlüğünde 5 bin adet, Sultanhanı ilçesinin muhtelif yerlerine de 3 bin 860 olmak üzere toplam 8 bin 860 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.