Bankaların promosyon yarışı emekliye yaradı! 1.750 TL’ye kadar çıktı

Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar hem promosyonda hem hizmette yarışıyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara 750 lira promosyon ödenirken, tutar kampanyalarla bin 750 liraya kadar çıkıyor.