45 mesleğe erken emeklilik! Hangi mesleklerde erken emeklilik var?

MEMURLAR VE İŞÇİLER İÇİN YIPRANMA PAYI NASIL HESAPLANIYOR?

Eylül 1999'dan önce hizmette bulunan bir kamu çalışanın yıpranma payının tamamı emeklilik süresinden düşer. Bu tarihten önce başlayan memurun yıpranma payının yarısı da emeklilik yaşından indirilir. Yıpranma payı hem emekli aylığını hem de ikramiyeleri olumlu yönde etkiler. İşçilerde de yıpranma yapı, eklenen prim gün sayısının yarısı kadar süre işçinin emekli olabilmesi için doldurulması gerekli olan yaştan düşürülür. İşçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde minimum 3 bin 600 gün çalışmış olması gerekiyor.