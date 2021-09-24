Son dakika: Yüz binlerce özel güvenlik görevlisini ilgilendiren haber: Tek tip kıyafet uygulaması devreye girdi
Son dakika haberine göre Özel güvenlikçiler için kıyafet ve logo düzenlemesi devreye girdi. Kamuda tek tip üniforma olacak. Özel sektörde ise logo kullanımı zorunlu olacak. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Özel güvenlikçi mi, kargocu mu belli olacak.” dedi.
Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek güvenlik sektörünü değerlendiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlikçiler için kıyafet ve logo düzenlemesinin geçtiğimiz günlerde hayata geçtiğini açıkladı.
'BU KİMDİR' PROBLEMİ YAŞANMAYACAK
Sabah'ın haberine göre Kösereisoğlu, "15 Eylül'den itibaren devreye girdi. 'Bu kimdir' problemi yaşanmayacak artık. Özel güvenlikçi mi, kargocu mu, dondurmacı mı belli olacak. Kim özel güvenlik kim değil, anlaşılabilecek. Hem kamuda, hem özelde uygulanacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak" dedi.
ÖĞRENCİLER BEKÇİ AMCAYA EMANET
Kösereisoğlu, okullarda özel güvenliklerin öğrencilerin servise binip binmediğinden ailesinin kim olduğuna kadar her şeye vakıf olduklarını belirterek, "Tecrübeli personelimizi okullarda görevlendiriyoruz. Okullarda bekçi amca diye kurumsallaşmış bir yapımız var. Özel güvenlik personellerimiz hangi çocuğun hangi servise binmesi gerektiğini, binip binmediğini, annesinin kim olduğunu, ailesini biliyor" diye konuştu.
AŞILI TERCİH EDİLİYOR
Şirket olarak idari kadrolarının yüzde 95'inin koronavirüse karşı çift aşısını olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, şunları söyledi:
"Sahada da birinci doz yüzde 65, ikinci dozda yüzde 52'lik ortalamamız var. Aşı yaptırmayanlardan PCR testi istedik. İstihdamda da aşıyı tercih etmeye başladık."
HASAT ZAMANI MAHSULE KORUMA...
Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan koruma ve boru hattı tamiri gibi alanlarda mobil kameralar kullandıklarını anlatan Kösereisoğlu, "Günlük kayıt altına alınan olay sayısı 500-600 civarındadır. Bu bir yerde su patlaması da olabilir, elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba çarpması da olabilir. Bunların içerisinde yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar almıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş, yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum yok. Çünkü onlar daha çok dikkat ediyorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asayişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle" diye konuştu. Kösereisoğlu şöyle devam etti:
"340 bin özel güvenlik personeli var Türkiye'de, bunun 130 bine yakını kamuda. 2022'de yüzde 5'lik büyüme hedefimiz var istihdamda. Binin üzerinde yeni kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün genelinde ise büyümenin daha az olacağını düşünüyoruz. 48 ülkede 355 binden fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız ile bin 100'ün üzerinde projede çalışıyoruz. 2020 tüm dünyayı, tüm sektörleri etkilediği gibi elbette bizi de olumsuz etkiledi. Hedefimizden yaklaşık yüzde 12 oranında geri kaldık. Daralmanın en fazla hissedildiği sektörler havacılık, turizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı oldu."
YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMİYOR
Ağustos sonu itibariyle Rekabet Kurulu'nun da onayıyla Tepe Güvenlik A.Ş.'yi satın alma sürecinin sonuçlandığına değinen Kösereisoğlu, bu satın alma ile Türkiye'de müşterileri için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme gireceklerini ve küçük ve orta ölçekli işletmelere erişimi artırmayı planladıklarını söyledi. Kösereisoğlu, "Hisse devri yüzde 100 tamamlandı ve Tepe Güvenlik A.Ş. resmi olarak Securitas şirketleri arasında yerini aldı. Tepe Güvenlik'in marka değişimini 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz, bu süre zarfında şirket kendi adı ile hizmet vermeye devam edecek. Bu alım yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan güvenini de gösteriyor. Bu memlekete yatırım yapıyorlar. Türkiye pazarına girmiş yabancı yatırımcı Türkiye'den vazgeçmiyor. Türkiye'nin hala çok ciddi bir kredisi var dünya pazarında" dedi.
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