Son dakika: Yüz binlerce özel güvenlik görevlisini ilgilendiren haber: Tek tip kıyafet uygulaması devreye girdi

ÖĞRENCİLER BEKÇİ AMCAYA EMANET

Kösereisoğlu, okullarda özel güvenliklerin öğrencilerin servise binip binmediğinden ailesinin kim olduğuna kadar her şeye vakıf olduklarını belirterek, "Tecrübeli personelimizi okullarda görevlendiriyoruz. Okullarda bekçi amca diye kurumsallaşmış bir yapımız var. Özel güvenlik personellerimiz hangi çocuğun hangi servise binmesi gerektiğini, binip binmediğini, annesinin kim olduğunu, ailesini biliyor" diye konuştu.

AŞILI TERCİH EDİLİYOR

Şirket olarak idari kadrolarının yüzde 95'inin koronavirüse karşı çift aşısını olduğunu ifade eden Kösereisoğlu, şunları söyledi:

"Sahada da birinci doz yüzde 65, ikinci dozda yüzde 52'lik ortalamamız var. Aşı yaptırmayanlardan PCR testi istedik. İstihdamda da aşıyı tercih etmeye başladık."