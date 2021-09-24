Bitcoin yasaklandı mı? 24 Eylül Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin’de yasak mı?

Bitcoin yasaklandı mı? 24 Eylül Bitcoin neden düşüyor? Kripto para borsalarının öncüsü olarak görülen Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ve alt coinlerin adeta çökmesiyle birlikte bu sorular gündem oldu. Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili önemli bir kararı duyurdu. Alınan karara göre; kripto paralarla ilgili tüm işlemlere yasak geldiğine vurgu yapıldı.