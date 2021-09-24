Bitcoin yasaklandı mı? 24 Eylül Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin’de yasak mı?
Çin’de alınan Bitcoin kararı dünya kripto para borsalarını sarstı. Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemler için karar aldı ve ardından Bitcoin yüzde 5 çakıldı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin neden düşüyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Bitcoin yasaklandı mı? Çin’de alınan kararlara göre; sadece Bitcoin kullananlara değil, aynı zamanda ülke dışından sunulan hizmetlerle ilgili de yaptırım uygulanacak.
Bitcoin yasaklandı mı? 24 Eylül Bitcoin neden düşüyor? Kripto para borsalarının öncüsü olarak görülen Bitcoin'de yaşanan sert düşüş ve alt coinlerin adeta çökmesiyle birlikte bu sorular gündem oldu. Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili önemli bir kararı duyurdu. Alınan karara göre; kripto paralarla ilgili tüm işlemlere yasak geldiğine vurgu yapıldı.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Çin'in kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı yasakladığı haberi uluslarası basına düştü.
Bitcoin 1 saat içinde 42.972 dolara geriledi. Yani Çin haberinin etkisiyle 1 saatte yüzde 4.5 düştü.
Çin Merkez bankası bunun yanında kripto paralarla ilgili finansal aktivitelere yönelik ağır cezalar uygulanacağını bildirdi.
Bu arada Çin haberi öncesi 3.112 dolar civarında seyreden Ethereum da 2907 dolara düştü. Günlük değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.
TÜM HİZMETLER YASAKLANDI
"Bitcoin ve tether dahil kripto paraların hiçbiri fiat (itibari) para değil ve piyasada dolaşamaz" diyen banka kripto paralarla ilişkili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu, buna sınır ötesinden yerleşiklere sunulan hizmetlerin de dahil olduğunu vurguladı.
Bu açıklama üzerine Bitcoin'deki düşüş yüzde 5 yaklaşırken, düşüş tüm kripto paralar geneline yayıldı.
Banka, finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet platformlarının kripto para işlemi yapmasını da engelleyeceklerini, kripto kaynaklı riskleri izleme faaliyetini güçlendireceklerini açıkladı.
Öte yandan, Çin'in ekonomik planlama ajansı, kripto madenciliğin ülkede kökünü kazımanın karbon hedeflerini yakalamak açısından önemli olduğunu söyledi.
Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.
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