Türkiye'de ekonomiye aşı fabrikası damgası! Çinli Sinovac...
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarına hızla devam ediyor. Yerli koronavirüs aşısının ardından Çinli Sinova ilebir anlaşma yapıldı. Çinli Sinovac, Ankara’da 100 milyon dolarlık ortak aşı üretim yatırımına başladı.
Çinli Sinovac, Keymen İlaç'la Ankara'da 100 milyon dolarlık ortak aşı üretim yatırımına başladı. Keymen İlaç'ın patronu Cantürk Alagöz, "Bu Türkiye için tarihi bir fırsat. Yılda 40 milyon dolarlık ithalatı bitireceğiz" dedi.
Keymen İlaç'tan Türkiye'de ilaç sanayisinin yerlileşmesi hamlesinde dev bir katkı geldi. 2013'ten bu yana Çinli aşı üreticisi Sinovac'ın Türkiye temsilciliğini yürüten şirket, Sinovac'la Ankara'da bulunan Başkent 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde eşit ortaklıkla 100 milyon dolarlık yatırıma başladı. Yatırım için 30 dönüm arsa üzerinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisi satın aldıklarını söyleyen Keymen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, "Ülkemiz için çok değerli bir yatırıma başladık. 300 kişiye istihdam sağlayacak yatırımla, özellikle çocuk aşılarında dışa bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.
CARİ AÇIĞA DARBE VURACAK AŞI YATIRIMI
Bu yatırımla aşı üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip Sinovac'tan teknoloji transferi yapacaklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti: "Bu yatırımla özellikle çocuk aşılarına odaklanacağız. Hepatit A gibi aşılar üreteceğiz. Koronavirüs aşısı üretimini de planlıyoruz.
Ülkemizde 100 yıldır üretilmeyen aşıları üreteceğiz. Yıllık 30-40 milyon dolarlık ithalatın önünü keserek cari açığa da ciddi darbe vuracağız." Ülkemizin aşıda ithalatçı konumda olduğunu hatırlatan Alagöz, "Yerli üretim bu noktada da büyük önem taşıyor" diye konuştu.
İHRACAT GÜNDEMDE
Bu yatırımla Türkiye'nin kendi aşısını üreterek kimseye muhtaç olmayacağını anlatan Cantürk Alagöz, önceliklerinin iç pazarın ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi. Söz konusu aşıları ihraç etmeyi planladıklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti:
"Elbette bu ürünün ihracat şansı hayli yüksek. Başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın her yerine satabileceğimiz bir üründen söz ediyoruz. Ancak ticari boyutundan çok insani boyutu şu anda bizim için çok daha önemli."
TEKNOLOJİ KÖK SALACAK
Yatırımın ortalama 300 kişiye istihdam sağlayacağını anlatan Alagöz, "Ar-Ge laboratuvarı kurulacak. Burada sağlanacak istihdam çok önemli. Bu konuda sağlanacak teknoloji sektörün Türkiye'de kök salmasına katkı sağlayacak" dedi.
Sinovac'ın yatırım için Türkiye'yi seçmesinden dolayı da mutlu olduklarını anlatan Alagöz, "Bu güne kadar işbirliğimiz sürecinde birbirimize sağladığımız karşılıklı güven meyvelerini verdi. Koronavirüs aşısının Türkiye'de klinik çalışmalarını hiçbir ücret almadan yaptırmamızdan dolayı Sinovac'ın size vefa borcu vardı" şeklinde konuştu.
TARİHİ BİR FIRSAT
Hacettepe Üniversitesi'nden kimya yüksek mühendisi olarak mezun olan Alagöz, Türkiye'nin aşıda ve ilaç sanayinde başlattığı yerlileştirme hamlesinin büyük önem taşıdığını anlattı.
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