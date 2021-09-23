Türkiye’de ekonomiye aşı fabrikası damgası! Çinli Sinovac...

Keymen İlaç'tan Türkiye'de ilaç sanayisinin yerlileşmesi hamlesinde dev bir katkı geldi. 2013'ten bu yana Çinli aşı üreticisi Sinovac'ın Türkiye temsilciliğini yürüten şirket, Sinovac'la Ankara'da bulunan Başkent 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde eşit ortaklıkla 100 milyon dolarlık yatırıma başladı. Yatırım için 30 dönüm arsa üzerinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisi satın aldıklarını söyleyen Keymen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, "Ülkemiz için çok değerli bir yatırıma başladık. 300 kişiye istihdam sağlayacak yatırımla, özellikle çocuk aşılarında dışa bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.

CARİ AÇIĞA DARBE VURACAK AŞI YATIRIMI

Bu yatırımla aşı üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip Sinovac'tan teknoloji transferi yapacaklarını anlatan Alagöz, şunları kaydetti: "Bu yatırımla özellikle çocuk aşılarına odaklanacağız. Hepatit A gibi aşılar üreteceğiz. Koronavirüs aşısı üretimini de planlıyoruz.