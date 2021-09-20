Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleşecek

KİRA SERTİFİKASI İHRACI YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 22 Eylül 2021 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.