Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleşecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 22 Eylül 2021 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleşeceği belirtildi. Talepler yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül 2021 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
KİRA SERTİFİKASI İHRACI YAPILACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 22 Eylül 2021 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.
YARIN 14.00'A KADAR İLETİLEBİLECEK
Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.
1820 GÜN VADELİ OLACAK
İhraç edilecek kira sertifikası, 1820 gün vadeli olacak ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,40 olarak gerçekleşecek.
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