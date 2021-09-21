Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?

Şirket, yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını başarıyla tamamladı. Toplamda sözleşle büyüklüğü ise vergiler hariç 55 milyon 450 bin euro.

Bunun yanı sıra Margün, başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.