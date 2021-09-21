Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?
Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? SPK’dan onay alan şirketler halka arz için belirlenen tarihlerde talep toplamaya çıkıyor. Son olarak Margün Enerji halka arz süreci başlıyor. 1 TL nominal değerdeki 100.000.000 adet payların satışının gerçekleştirileceği öğrenilirken; yatırımcılar da Margün hisse fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki; Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak?
Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün Enerji tarafından yapılan halka arz duyurusunun ardından detaylar da belli oldu. Halka arz sürecinde hisse fiyatının ne kadar olacağı; halka arzın eşit mi oransal mı olacağı gibi detaylara yer verilirken, Margün hisse fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki; Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak?
MARGÜN HALKA ARZ BAŞLADI MI?
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu; SPK tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
MARGÜN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Margün Enerji'nin 1 TL nominal değerdeki 100 milyon adet payları 8,30 TL'den satılacak.
Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek.
MARGÜN ENERJİ HAKKINDA
Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetine başladı.
Margün Enerji, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi konumunda.
Şirket, yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını başarıyla tamamladı. Toplamda sözleşle büyüklüğü ise vergiler hariç 55 milyon 450 bin euro.
Bunun yanı sıra Margün, başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.
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- Margün halka arz başladı mı? Margün halka arz ne zaman yapılacak? Margün hisse fiyatı ne kadar?
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