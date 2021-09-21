Karadeniz’den dudak uçuklatan alabalık ihracatı! 54 milyon dolar gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.

Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti, alabalık satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu. Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 41 milyon 890 bin 777, Vietnam'a 7 milyon 149 bin 234, Japonya'ya ise 3 milyon 262 bin 399 dolarlık alabalık satıldı.