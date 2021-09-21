Ani hareketlilik yaşıyor kısa vadede bu seviyeleri görecek! 21 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son durum...
Altın fiyatları ne olacak? Dünkü kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, gram altın fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 490,30 liradan işlem görmüştü. Bugün 488 lira seviyelerinde işlem gören gram altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Son günlerde ani hareketlilik yaşayan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Göstergeler ons altının kısa vadede 1735$ – 1803$ bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.
Altın fiyatları ne kadar? Büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında ani hareketlilik yaşanıyor. Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik gramı fiyatlarını merak eden yatırımcılar son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından altın fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği yönünde kritik açıklamalar geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 21 Eylül gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 21 Eylül canlı altın fiyatları:
Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte altın yorumları:
KISA VADEDE BU SEVİYELERİ GÖRECEK
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş: Dün piyasalarda etkili olan zayıf risk iştahı ons altındaki düşüşü tersine çevirerek son dönemdeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1,30 seviyesine doğru yaşanan gerileme ve piyasalarda artan güvenli liman talebi ile birlikte altının haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Bununla birlikte 1750$ seviyesi altından yükselişe geçen ons altın, 1767$ seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü 1764,71$ seviyesinden yükselişle kapattı. Alternatif getirilerde görülen zayıflama ve artan güvenli liman talebi ile birlikte ons altın dün kayıplarının bir kısmını telafi etse de genel satıcılı seyrin sürdüğünü takip ediyoruz. Altının ons fiyatları bu sabah saatlerinde 1761,70$ seviyesinden işlem görüyor.
Teknik görünümü analiz ettiğimizde göstergeler ons altının kısa vadede 1735$ – 1803$ bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor. Yukarıda bugün itibariyle 1803$ seviyesine denk gelen 200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü bir direnç teşkil ediyor. Dolayısı ile ons altının kısa vadede bu seviye altında işlem görmesini bekleyebiliriz. Göstergelerin işaret ettiği işlem aralığının alt sınırı olan 1735$ seviyesi altında ise 1722$ ve 1700$ destekleri yer alıyor.
Ons altındaki görünüm açısından tahvil getirilerindeki hareketi yakından izlemeye devam edeceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,30 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi ve önümüzdeki dönemde yükselişini %1,40 seviyesine doğru sürdürmesi altın fiyatlarındaki satış baskının devamına neden olabilir. Bugün yurt dışında ABD Ağustos Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları verileri ile OECD Ekonomik Görünüm Raporu takip edilecek.
Şeker Yatırım: Geçtiğimiz hafta da sert düşüşle 1745 dolara kadar gerileyen ons altının bu hafta gerçekleşecek işlemlerde bu seviye aşağısında tutunması durumunda 1723 dolar seviyesine kadar kademeli düşüş gerçekleşebilir. Değerli miktarda toparlanma görmemiz için 1765 dolar seviyesi üzerindeki hareketler önemli. Bu seviye üzerinde 1777 direnci gündeme gelebilir.
Vakıf Yatırım: Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareket geçen hafta değerli metallere sert satış getirdi. Ons altın, 1.780 seviyesinin kırılmasıyla uzun süredir üzerinde kaldığı trendin altına gelirken, 1.745 seviyesinden gelen tepki alımlarına rağmen zayıf seyrediyor. 1.780 altında kalındıkça zayıflığın sürmesini bekliyoruz. 1.767 kısa vadede ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.740-1.720 ilk destekler olarak izlenebilir. Bu hafta gerçekleştirilecek FED toplantısı altında yön için belirleyici olacak.
Seda Yalçınkaya, Araştırma Müdürü: Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1762 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında Fed öncesi bekleyiş sürüyor. Dolar Endeksi'nin 93.40'tan 93.15'e gerilemesi ons altına kısmi bir güç verse de yatay seyir bozulmuş değil. Bununla beraber Evergrande krizinin risk iştahında yarattığı baskı da ons altına pozitif yansıyor. Ancak Fed öncesi temkinli fiyatlamalar hakim. Yarın açıklanacak karar öncesinde yatay fiyatlama sürebilir. Bugün Çin'de piyasalar kapalı olacak, bununla beraber küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor.
Teknik Analiz: Değerli metal dün 1742-1766 aralığında hareket ederek günü 1760 bandı üzerinde tamamladı. Ortalamalarından uzaklaşan ons altında tepki alımları gelebileceği gibi teknik göstergeler yönün aşağı olduğunu işaret ediyor. Mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Ana yön aşağı. Direnç bölgelerine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılması daha makul bir strateji olabilir.
Destekler: 1760 / 1750 / 1730
Dirençler: 1772 / 1785 / 1800
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