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Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasaların kilitlendiği karar öncesi uzmanlar tahminlerde bulunuyor. FED faiz kararının ardından ülkemizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı için faiz kararı açıklayacak. Döviz kurlarını ve ekonomik göstergeleri yakından etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faizler artacak mı düşecek mi? İşte detaylar!

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizler artacak mı düşecek mi? Piyasaların gözü kulağı 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bu ay alınacak kararın son derece kritik olduğunu belirten uzmanlar aynı zamanda ABD'den de gelecek verilere ve kararlara odaklanmış durumda. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faizler artacak mı düşecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

A Para'ya katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda faiz indirimi beklenen iki kurumdan birisi biziz. Eğer ki çekirdek enflasyon üzerinden faiz indirimi yapılacaksa rahat bir şekilde yapılması gerekir. Bir sonraki toplantıya bırakılmasına gerek yok. Ancak manşet enflasyon üzerinden gidilecekse bir sonraki toplantıyı beklemek gerekebilir.

Genel anlamda çekirdek üzerinden Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimi yapmaması konusunda bir argüman yok."

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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