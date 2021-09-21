Kritik toplantı! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB faizler artacak mı düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faizler artacak mı düşecek mi? Piyasaların gözü kulağı 2021 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bu ay alınacak kararın son derece kritik olduğunu belirten uzmanlar aynı zamanda ABD'den de gelecek verilere ve kararlara odaklanmış durumda. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faizler artacak mı düşecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!