35 milyon lira hesaplara yattı! Son dakika olarak açıklandı! Bakanlıktan 2 günde bir ödeme talimatı

ÖDEMELER İKİ GÜN İÇİNDE

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilk hafta alınan kuru üzüm bedelleri bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış olup, bugün yapılan ödemeler ile birlikte üreticilerimize toplam 35 milyon lira ödeme yapılmıştır. Sayın Bakanımız, kuru üzüm alımlarını yakından takip etmekte olup üreticilerimize destek olmak amacıyla ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde yapılması talimatını vermiştir."