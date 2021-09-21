35 milyon lira hesaplara yattı! Son dakika olarak açıklandı! Bakanlıktan 2 günde bir ödeme talimatı
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan son dakika açıklamasında ilk hafta alımı tamamlanan kuru üzüm bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını ve 35 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise üreticilere destek olmak adına ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde ödemelerin tamamlanması talimatı verdiği de ifade edildi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk hafta alınan çekirdeksiz kuru üzüm bedelinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını ve 35 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
10 EYLÜL'DE BAŞLANACAK
TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, çekirdeksiz kuru üzüm alımına 10 Eylül'de başlandığı belirtildi. Hali hazırda randevu alan üretici sayısının 6 bin 500'e, alınan ürün miktarının ise 50 bin tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, alım merkezi sayısının 11'e yükseldiği ifade edildi.
TMO'nun, üreticiler tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde tüm hazırlıkları yaptığı aktarılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
ÖDEMELER İKİ GÜN İÇİNDE
"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ilk hafta alınan kuru üzüm bedelleri bir hafta içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış olup, bugün yapılan ödemeler ile birlikte üreticilerimize toplam 35 milyon lira ödeme yapılmıştır. Sayın Bakanımız, kuru üzüm alımlarını yakından takip etmekte olup üreticilerimize destek olmak amacıyla ürün bedeli ödemelerinin 2 günde bir olacak şekilde yapılması talimatını vermiştir."
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