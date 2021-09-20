Otokar’ın yeni zırhlıları TSK’nın hizmetinde! Göreve hazırlar

Birçok coğrafyada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu. Görgüç, paletli zırhlı araç Tulpar'ın 40 tonluk versiyonunu IDEF 2021'de farklı bir güç grubu ile sergilediklerini de anlatarak "Tulpar'ın Kazakistan gibi zorlu bir coğrafyada 6 ay boyunca başarıyla test edildi.