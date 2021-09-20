Hükümet 4 koldan sahip çıktı! Mikro işletmelere koruma

İKİNCİ FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI



Yaklaşık 130 bun mikro işletmeye 5 milyar liralık destek programı da büyük ilgi gördü. Salgından etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programının ikinci faz başvuruları da Temmuz ayı itibariyle alınarak ödemelere başlandı. Programda destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin lira, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi.