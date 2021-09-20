KİM hisse ne zaman işlem görecek? KİM market halka arz sonuçları açıklandı mı?
KİM market halka arz sonuçları açıklandı mı? KİM hisse ne zaman işlem görecek? KİM marketlerinin hisse toplama süreçlerinin sona ermesinin ardından gözler hisselerin ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Kim Market halka arz talep toplama işlemleri 16-17 Eylül'de gerçekleşmişti. Talep toplama fiyatı ise 3.50 TL olarak belirlenmişti. Peki; KİM hisse ne zaman işlem görecek? KİM halka arz sonuçları açıklandı mı?
KİM hisse ne zaman işlem görecek? KİM market halka arz sonuçları açıklandı mı? KİM marketlerinin hisselerinin ne zaman işlem göreceği merak edilen konulardan birisi oldu. KİM market için hisse toplama süreci 16-17 Eylül tarihlerinde tamamlanmıştı. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcılar hisselerin ne zaman işlem göreceğini sorguluyor. Peki; KİM hisse ne zaman işlem görecek?
KİM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul'da işlem görecek olan KİM Market'in borsada işlem görmesi Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreniyle başlayacak ancak tören tarihi henüz belli değil.
KİM MARKET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KİM halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde sayfamızdan öğrenebileceksiniz.
KİM MARKET HİSSE KODU VE FİYATI!
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu.
KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.
İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.
KİM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Sabit Fiyat ile Talep Toplama - Borsa'da Satış (Birincil Piyasa) Eşit Dağıtım-Mükerrer Talep Kontrolü
KİM MARKETLER HAKKINDA
Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.
KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır.
1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.
Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır. İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplam da 85 Şubesi bulunmaktadır.
Kim Marketler Zinciri Şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar dan satın aldıkları 11 şube ile Yerelden Ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
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