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FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Eylül FED faiz kararı nasıl olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Eylül FED faiz kararı nasıl olacak?

FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Eylül FED faiz kararı nasıl olacak? FED faiz kararları dünya gündeminde merakla beklenen konuların başında geliyor. Ülkemizde dolar ve altın fiyatlarını yakından takip edenlerde gözler FED toplantısına çevrildi. Toplantıdan çıkacak faiz kararı öncesi yatırım araçlarında gergin bekleyiş sürüyor. Peki; 2021 Eylül FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı nasıl olacak? İşte detaylar!

2021 Eylül FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı nasıl olacak? Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. ABD'de enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması nedeniyle faiz kararı alınması bekleniyor. Dolar fiyatını doğrudan etkileyecek. 2021 Eylül FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı nasıl olacak? İşte detaylar!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI

Temmuz ayında ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Önceki hafta TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından 8.50 TL'nin üzerini test edip geri çekilen dolar, geçen hafta büyük bölümünde 8.42-8.47 TL aralığında hareket etti. Haftanın son işlem gününde ise kurlar 8.50'nin üzerine çıktı.

Kurda geri çekilmeler yaşanması halinde 8.40 ve 8.38 TL destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8.70 ve 8.80 TL direnç noktaları olarak takip edilecek. Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi halinde direnç noktalarının test edilebileceği söyleniyor. Burada olası yükseliş hareketinin şiddetini hem faiz indirimin miktarı hem de Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların satır aralarındaki ifadeler belirleyecek.

Gözler merkez bankalarında GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

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