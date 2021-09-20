FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Eylül FED faiz kararı nasıl olacak?

FED FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLER?

Önceki hafta TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından 8.50 TL'nin üzerini test edip geri çekilen dolar, geçen hafta büyük bölümünde 8.42-8.47 TL aralığında hareket etti. Haftanın son işlem gününde ise kurlar 8.50'nin üzerine çıktı.

Kurda geri çekilmeler yaşanması halinde 8.40 ve 8.38 TL destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8.70 ve 8.80 TL direnç noktaları olarak takip edilecek. Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz indirimine gitmesi halinde direnç noktalarının test edilebileceği söyleniyor. Burada olası yükseliş hareketinin şiddetini hem faiz indirimin miktarı hem de Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların satır aralarındaki ifadeler belirleyecek.