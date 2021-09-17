Kim halka arz eşit mi oransal mı? Kim market halka arz hisse kodu nedir? Kim hisse fiyatı ne kadar?
Şirketlerin halka arz süreçleri yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor. SPK tarafından halka arza onay verilmesinin ardından şirketler talep toplamaya başlıyor. Son olarak Kim marketleri halka arz işlemlerine başladı. Şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL’ye yükseltileceği öğrenildi. Peki; Kim halka arz eşit mi oransal mı? Kim hisse ve halka arz hakkında merak edilen detaylar haberimizde!
Kim halka arz eşit mi oransal mı? Kim market hisse kodu nedir? Kim hisse fiyatı ne kadar? Birçok şirketin halka arz süreci devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı kabul edilen KİM marketin halka arz süreci devam ediyor. 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde devam eden halka arzda hisseleri satın almak isteyenler Kim market hisse kodu ve fiyatı hakkında sorgulama yapıyor.
KİM MARKET HİSSE KODU VE FİYATI!
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu.
KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.
İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.
KİM HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Sabit Fiyat ile Talep Toplama - Borsa'da Satış (Birincil Piyasa) Eşit Dağıtım-Mükerrer Talep Kontrolü
KİM MARKETLER HAKKINDA
Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.
KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.
Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır. İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplam da 85 Şubesi bulunmaktadır.
Kim Marketler Zinciri Şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar dan satın aldıkları 11 şube ile Yerelden Ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
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