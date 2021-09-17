Kolay emeklilik için fırsat! Kredi ile emekli olmak için kritik tarih

Başvuru ve ilk taksit süresinde yeni bir uzatma yapılmayacak. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için 41.14 lira yatırılacak. Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle: