Kolay emeklilik için fırsat! Kredi ile emekli olmak için kritik tarih
Son dakika haberine göre: Yapılandırma ile beraber esnaf, çiftçi, dolmuşçu, taksici binlerce vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Kamu bankaları yapılandırmadan faydalanıp emekli olacaklara kredi desteğinde kolaylık sağlıyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar kredi kullanabilecek.
Yapılandırma ile beraber esnaf, çiftçi, dolmuşçu, taksici binlerce vatandaşa erken emeklilik fırsatı doğdu. Prim borcunu yapılandıran Bağ-Kur'lu vatandaşlar banka kredisiyle erken emekli olabilir. Kamu bankaları yapılandırmadan faydalanıp emekli olacaklara kredi desteğinde kolaylık sağlıyor. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek.
Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçesi verebilir. Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de aynı koşullarda başvuruda bulunabilir. Borcunu yapılandırmak isteyenlerin iki hafta içinde başvurması gerekiyor.
Başvuru ve ilk taksit süresinde yeni bir uzatma yapılmayacak. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için 41.14 lira yatırılacak. Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma kapsamında yer alıyor. Yapılandırma kapsamında, prim borcu olup da emekli olmak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:
BAŞVURULAR NASIL, NEREYE YAPILIYOR?
Başvurular 30 Eylül'e kadar; e-sigorta kanalından yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı olunan sosyal güvenlik il müdürlüğü ve merkezine yapılabilir. İşverenler, e-sigorta kanalıyla şahsen ya da posta yoluyla, Bağ-Kur sigortalıları, primini kendi ödeyenler de e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilir. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırması için1 Kasım tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLECEK?
İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilir. Bağ-Kur'lu vatandaşlar e-devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden öğrenebilir.
BORCUMU YAPILANDIRDIĞIMDA EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİR MİYİM?
Borcunuzu yapılandırıp, primleri ihya ederek emekli olmanız durumunda ödemelerin tamamlanmasının ardından aylık alabilirsiniz. Süreye ihtiyacı olmayıp ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da borçlar silinip, hizmet süresi durdurulduğunda aylık bağlanabilir.
PRİM, HİZMET BORÇLANMASI İÇİN HANGİ BANKADAN VE NASIL KREDİ KULLANABİLİRİM?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan kredi kullanabilir. Bunun için sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da merkez müdürlüklerine başvurarak "emekli olunabilir" yazısıyla müracaat edebilirsiniz. Hizmet borçlanması kapsamında da aynı olanaktan yararlanabilirsiniz.
KREDİ BAŞVURUSU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI, FAİZ ORANI SABİT Mİ?
Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilir. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR DA BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?
Kısmi süreli çalışanlar primlerini yatırarak eksik günleri 30 güne tamamlayabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primleri 4A kapsamında değerlendiriliyor. Ev hizmetlerinde çalışanlar, tarım sigortalıları, taksi, dolmuş şoförleri, kısmi süreli çalışan sanatçılar da borçlarını yapılandırabilir.
SAĞLIK HİZMETİNDEN NE ZAMAN YARARLANABİLİRİM?
Bağ-Kur borcu olan vatandaşların, ilk taksitlerini ödemelerinin ardından cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması hâlinde sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.
YAPILANDIRMANDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Edinilen son dakika bilgisine göre prim de dahil yapılandırılan borçların tamamı kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemez. Borçlarını son taksit de dâhil ödeyen vatandaşlar hacizlerin hepsini kaldırıp teminatlarını geri alabilecek
BAŞVURUDA MESLEK GRUBU SINIRLAMASI VAR MI?
Sınırlama söz konusu değil. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da bankaya başvurabilir. Hizmet borçlanmasını öderse yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabiliyor.
SİGORTALILIK SÜRESİNİ İHYA EDEN BORCUN NE KADARINI ÖDEYECEK?
Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için Kurum'a başvuru gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek.
İHYADA SİGORTALILIK SÜRESİNİN HER GÜNÜ İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Prim tutarının tebliğinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur sigortalıların yakınları da primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak.
BAŞVURUNUN ARDINDAN NE KADAR SÜREDE AYLIK BAĞLANIR?
Aylık bağlama süresi en fazla 13 gün olup, hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.
BAĞ-KUR BORCUNUN BULUNMASI FARKLI SİGORTA KOLLARINDAN EMEKLİ OLMAYI DA ETKİLER Mİ?
Emekli olurken SSK, Bağ-Kur primleri birleştirilir. SSK'dan emekli olabilmek için Bağ-Kur'dan ayrıldıktan sonra 3.5 yıl SSK'lı olarak çalışmak gerekiyor. Emeklilik koşulunu yerine getirmiş 4A, 4C, 4B'li vatandaşlar Bağ-Kur borcu varsa emekli olamıyor.
TESCİLSİZ BAĞ-KUR'LU PRİMİNİ ÖDEYECEK Mİ?
Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların tescili 4 Ekim 2000 tarihi itibarıyla başlatılıyor. Sigortalılıkları da bu tarihte başlatılacağı için bundan önceki süre borçlanma kapsamında değil.
3600 GÜNLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?
SSK statüsünde yaştan emeklilik için 3600 prim günüyle kadınlar, erkekler de 60 yaşında emekli olabiliyor. Bağ-Kur statüsünde emeklilik için 5400 prim gününe ihtiyaç bulunuyor. Eksik prim günleri tamamlanabilir.
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