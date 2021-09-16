’Sürdürülebilir Kentler’ webinarı gerçekleşti | ’’Akıllı şehir projesi başladı’’

HER ŞEY BİRBİRİNE BAĞLI

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter de, yaklaşık 6-7 yıl önce kendilerine mobilite ile ne işiniz var diye sorulduğunu anlattı. Bu noktada inovasyonun en önemli yatırım kaynaklarından biri olduğunu düşündüklerini ve şirketlerinin geleceğini tasarlayarak işe başladıklarını söyleyen Serter, ilk yatırımlarını Silikon Vadisi'ne yaptıklarını ve bunun gözlem açısından kendileri için bir ön bilet olduğunun altını çizdi. Akıllı şehir işinin portföy gerektirdiğini aktaran Serter, hepsinin bir araya geldiğinde ortaya güzel işler çıktığını ifade etti. Serter, birçok insanın trafik sorununu araç ve altyapı ile çözülebileceğine inandığını belirtti. Serter, "Sorun sadece binek araçlarda geçirilen vakit değil aslında orada geçirilen bir saati nasıl daha verimli kullanabiliriz? Ona bakmak gerekiyor. Aynı şekilde 'bu hareketliliği nasıl daha da azaltabiliriz' dedik. Pandemiyle bunun testini yapmış olduk. Ve insanlar paylaşımlı ofisleri kullanmaya başladı" dedi. Her şeyin sensörlerle birbirine bağladığını söyleyen Serter, "Biz kendi içimizde buna birliktelik zekası diyoruz. Belediyeler bize bu havuzu açarsa daha hızlı hareket edebiliriz" diye konuştu.

HEDEF AKILLI ŞEHİRLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

Nüfusun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını anlatan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu nedenle daha sürdürülebilir gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. "Kentlerimiz daha akıllı şehirlere kavuşmalı" diyen Görgün, bugün beş bine yakın tedarikçileriyle ekosistemin içinde yer aldıklarını ifade etti. Çevreye daha saygın ürünler geliştirmeyi akıllarından çıkarmadıklarını belirten Görgün, akıllı şehir sistemleri ile yol haritası oluşturmanın önemine işaret etti. Şehirlerin yaşadıkları sorunları göz ardı etmediklerini belirten Görgün, birçok alanda farklı çözümler sunduklarının altını çizdi. Sürdürülebilir akıllı kentler ile zamanı yönetmenin kolaylaşacağını anlatan Görgün, akıllı şehirleri sürdürebilir kılmayı çalıştıklarını vurguladı.

6G ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

5G'ye geçiş döneminde hazırlıkların sürdüğünü anlatan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın da, önümüzdeki yıl 5G'nin hayatımıza gireceğini tahmin ettiklerini söyledi. 5G'nin, 4G'ye göre daha hızlı ve esnek bir şebeke olduğunu söyleyen Yalçın, "5G ile farklı bir ülkedeki bir doktor, Türkiye'de bir ameliyatı gerçekleştirdiğinde parmağını aynı anda oynatma hızına sahip" dedi. 2026'ya kadar 5G abone sayısının 3,5 milyar olacağını öngördüklerini anlatan Yalçın, 5G'de özellikle nesnelerin internetiyle farklı kullanım alanları olacağını belirtti. Yalçın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Herhangi bir şeyi uzaktan yönetebiliyorsunuz. Arı kovanlarını bile sensörlerle kontrol edebiliyorsunuz. Akıllı şehirler konusunda da bağlantılı ofisler görüyorsunuz. Bağlantılı limanlar, akıllı belediye hizmetleri, akıllı sayaçlar, en önemli kamu güvenliğini sağlayan araçlar…" Teknolojinin her geçen gün daha da geliştiğini anlatan Yalçın, "Şu anda 6G'yi çalışıyoruz ve sonrasında ne olacağını biliyoruz. Ekosistemle farklı projeler geliştiriyoruz" dedi.

YENİ NESİL ŞEHİRCİLİK KONUSUNA ODAKLANDIK

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu ise belediyecilik ve şehircilik anlamında baktıklarında Türkiye'deki şehirlerin kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına odaklandığına dikkati çekti. "Akıllı şehir altında planlamalarını yapan şehirlerin ön plana çıktı" diyen Türkoğlu, bu süreci iyi tasarlamak gerektiğini vurguladı. Türk Telekom olarak 'yeni nesil şehircilik' konusuna odaklandıklarını anlatan Türkoğlu, pandemi sonrasında şehir yaşamının değiştiğini söyledi. "Artık bireylerin büyük kısmı evden çalışıyor. Bu da dijitalleşmenin elzem olduğu anlamına geliyor" diyen Türkoğlu, insanların artık daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda çalışmak istediklerini ifade etti. Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "2018'den 2020'ye kadar fiberi uçtan uca her yere ulaştırmak istiyoruz. Türk Telekom bu kapsamda yatırımlarını sürdürüyor. Erişim olmadan bu sistem olmaz. Dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin her yerinde akıllı projelerimiz var." Datayı korumak ve saklanması gerektiğini değil, işlenmesi gerektiğini düşündüklerini aktaran Türkoğlu, verinin anlamlandırılmasının kritik önem taşıdığını söyledi. Türkoğlu, "Biz Türk Telekom olarak bunu saklamanın bilinci içerisindeyiz. Bu konuda siber güvenlik çok önemli. Belediyelerimiz bu veriyi saklamalı ve kullanmalı" dedi.

AKILLI ŞEHİR PROJESİ BAŞLADI

Sürdürülebilir Kentler Webinarı'nın ikinci paneli 'Yaşanabilir Şehirler' başlığı ile ARUP Şehir Plancısı, Geleceğin Şehirleri ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ersoy Pehlivan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur ve AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Türkiye'nin 2023'e kadar çevre ile ilgili ajandası, akıllı şehir çalışmaları, yerel yönetimlerin iş modelleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bilinci üzerine neler yapılabileceğini ele aldılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, tüm kamu kurumlarının 2020-2023 arasında uygulaması gerektiği akıllı şehirlerin kurulumu ve yönetimi hakkında dört başlıktan oluşan bir eylem planı devreye aldıklarını belirtti. Bu kapsamda verilen eğitimler sonucu toplanan materyallerin İngilizce olarak video ve yazılı eserler haline getirdiklerini ve dost ülkelerle paylaştıklarını söyleyen Bayraktar, Türk şirketlerine iş yapma konusunda Orta Asya, Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde fayda sağlayacağını ifade etti. Halihazırda Esenler'de boş bir alanda hayata geçen akıllı şehir projesi ile 175 bin ila 200 bin kişinin yaşayacağı sürdürülebilir bir şehir inşasına başlandığını aktaran Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da bölgede bir merkez kurarak akıllı şehir projeleri oluşturacağını söyledi.

TESTLER BAŞLIYOR

İleri bilişim ve insan odaklılık konusunda tüm belediyeler ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayınladıklarını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın akıllı şehirleri 16 başlıkta incelediğini ifade eden Dilek, kendilerinin akıllı ulaşım başlığına odaklandıklarını söyledi. Dilek, "Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında, akıllı bağlantılı araç teknolojilerinin ilk test koridorunu oluşturuyor olacağız" dedi ve ekledi; "Yıl sonunda Ford Otosan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda test edildiğine şahit olacağız." TCDD ile kazaları engellemek için kontrol sistemleri üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Dilek, Esenler'de oluşturulacak akıllı şehirde yayalaştırma üzerine çalışma yapmak istediklerini de belirtti.

YENİ İŞ MODELLERİ GEREKİYOR

EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, ticari kuruluşlar ile yerel yönetimlerin beraber çalışması gerektiğini söylerken, ticari kuruluşların yeni iş modelleri geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. Dünyanın, geleneksel üret-çıkar-kullan-imha et modelinden keşfet-üret-ömrünü uzat-tekrar kullan döngüsüne girilen bir modele ilerlediğini belirtti. Güzel, "Yerel yönetimlerin oluşturdukları veri merkezlerinde elde ettikleri veriyi güvenli bir şekilde ticarileştirmesi ve bu veriyi analiz etmesi yönetimleri çevik yönetime ilerletirken paylaşımcı ve iletişimin daha sık olduğu bir yapıya geçmesi gelişimin hızlanmasını sağlayacaktır" diyerek dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

"AKILLI ŞEHİRLER DOĞAYA UYUMLU KURULMALI"

Dünyada 30'dan fazla mega şehir olduğunu ifade eden UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, şehirlerin sadece akıllı değil ayrıca sürdürülebilir de olması gerektiğini söyledi. "Şehir planlaması kaynaklı afetler, müsilaj, İç Anadoluda yaşanan kuraklık ve yüzlerce flamingonun ölmesi bizler için uyarı çanları" diyen Özbağdatlı, UNDP'nin tüm hedefleri bir bütün olarak uyum eylem planı hazırladığını söyledi. Teknoloji ve iletişim ağının avantajlarının doğru kullanılmadığına değinen Özbağdatlı, akıllı ve sürdürülebilir şehirleri dayanıklı olarak, iklim krizine, açlığa ve risklere karşı doğayla uyumlu hale getirerek kurmak gerektiğini belirtti.

KONUT İHTİYACI BİR FIRSAT

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur, dünya nüfusunun 2050'de dokuz milyara çıkmasının beklendiğini daha önce bir milyardan üç milyara çıkış sürecinin 160 senede gerçekleşirken bu defa 90 yılda çok daha büyük bir hızla gerçekleşeceğine değindi. Nüfusun hızla artmasının temiz ve içilebilir suya ulaşıma bir sorun oluşturmasıyla sağlık sorunlarının artığını söyleyen Sur, "Afrika'da dakikada 11 çocuk bu hastalıklardan hayatını kaybediyor" dedi. Tüketim ve üretim modelinin değiştirilmesi gerektiğini aksi takdirde 2,8 tane daha mavi gezegen bulmadan bu sorunları çözemeyeceğimizi belirten Sur, "Doğum, boşanma ve göçlerden oluşan nüfus artışı kaynaklı konut ihtiyacı aynı zamanda bir fırsat. 15 milyon yeni konut ihtiyacıyla oluşacak 2,5 trilyon dolarlık katma değerin sektöre 700-750 milyon dolarlık bir katkı sunacağını belirtti.

BİLİNÇ ARTIYOR

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Türkiye'de düzenlenen ilk 2002'daki Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılan belediye sayısının 2-3 olduğunu, bu hafta düzenlenecek etkinliğe ise bu yıl 527 belediyenin kayıt olduğunu belirterek sürdürülebilir kentsel hareket kavramı konusunda bilincin arttığını ifade etti. Davranışsal değişimi tetiklemeye çalıştıklarını söyleyen Kara, ulaşımın iklim krizi üzerindeki etkisini, "Emisyon oluşumunda ulaşımın etkisi yüzde 30, yol ulaştırması ise bunun içinde yüzde 60-70 dolaylarında. Covid-19 döneminde bir istisna yaşayarak tüm dünyada petrole olan ihtiyaçta yüzde 50 azalma yaşandı, çarpışma kaynaklı ölümler ise yüzde 20 azalış gösterdi. Eylül ayından beri ise maalesef toplu ulaşımdan uzaklaşıp özel ulaşıma geçince eskiye hızlıca geri döndük" sözleriyle belirtirken ekonomiye etkisini "Yalnızca AB'de trafikte geçen sürenin ekonomi üzerinde 100 milyar euro kayıp yaşattı" diyerek anlattı.