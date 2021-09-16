SON DAKİKA: Altın rakamlarında son durum ne? | Gram altın-çeyrek altın-Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Eylül 2021 altın fiyatları)
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Geçen hafta toparlanmaya başlayan altın yeniden düşüş yaşadı. Altına yatırım yapanlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu soruyor? Peki, 24 ayar külçe altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte ekonomi haberinin detayları...
SON DAKİKA ALTIN NE KADAR? | Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan,
3 bin 163 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 184 liradan,
437,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,75 liradan,
3 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 111 liradan,
1.546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve
773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen frekans bilgileri: Exxen televizyondan nasıl, nereden izlenir? EXXEN televizyona nasıl bağlanır, yüklenir?
- Fenomen dizi için geri sayım: Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte başlayacak?
- KYK yurtları ne zaman açılacak? 2021-2022 KYK YURTKUR yurt açılış tarihi belli oldu mu? Son durum...
- Barbaroslar İsabel kimdir, kaç yaşında? Barbaroslar Pelin Akil'in Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
- Exxen Spor üyelik ücreti! EXXEN TV paket fiyatları öğren! Exxen Spor reklamsız paket kaç TL?
- Exxen tek maç üyelik var mı? Galatasaray Lazio Exxen tek maç üyelik olacak mı? Üyelik bilgileri...
- GS Lazio canlı izle EXXEN TV! 16 Eylül Galatasaray Lazio maçı şifresiz canlı izleme yolları!
- Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Instagram hesabı...
- GS Lazio şifresiz izleme yolları! Galatasaray Lazio maçı şifresiz veren kanalar hangileri?
- Exxen şifreli mi şifresiz mi? Exxen ücretsiz izleme yolları var mı? Exxen nasıl izlenir?
- Şeker pancarı fiyatları ne kadar? 2021 şeker pancarı fiyatı kaç TL oldu?
- Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta? 2021 Eintracht Frankfurt FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?