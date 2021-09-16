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SON DAKİKA: Altın rakamlarında son durum ne? | Gram altın-çeyrek altın-Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (16 Eylül 2021 altın fiyatları)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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SON DAKİKA: Altın rakamlarında son durum ne? | Gram altın-çeyrek altın-Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 16 Eylül 2021 altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Geçen hafta toparlanmaya başlayan altın yeniden düşüş yaşadı. Altına yatırım yapanlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu soruyor? Peki, 24 ayar külçe altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte ekonomi haberinin detayları...

SON DAKİKA ALTIN NE KADAR? | Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan,

3 bin 163 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 184 liradan,

437,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441,75 liradan,

3 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 111 liradan,

1.546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve

773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satıldı.

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