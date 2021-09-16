AK Parti'den ekonomiye ilişkin 56 maddelik kanun teklifi! Binlerce esnafı ilgilendiriyor! Kimlere vergi muafiyeti gelecek? Çiftçiye vergi indirimi gelecek mi? İşte yeni ekonomi paketi...
AK Parti tarafından hazırlanan ve vergi muafiyeti de içeren önemli kanun teklifi üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alırken çiftçilere yönelik sevindiren gelişmeler de yer alıyor. Ekonomiye yönelik kanun teklifinde neler yer alıyor? 56 maddelik yeni kanun teklifinin içeriği neler? İşte detaylar...
AK Parti, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Teklifte, yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var.
İŞTE EN ÖNEMLİ AYRINTISI
Bu teklifin, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için hazırlandığı belirtiliyor. Teklifin en öne çıkan ayrıntısı küçük esnafa vergi muafiyeti getirmesi.
CİROSU 240 BİN TL'NİN ALTINDA OLAN ESNAF VERGİDEN MUAF OLACAK
İşte teklifte yer alan bazı maddeler:
Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.
900 BİN KİŞİYİ KAPSAYACAK
Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.
ÇİFTÇİYE VERGİ İNDİRİMİ YOLDA
Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak.
İNTERNET ÜZERİNDEN PARA KAZANANLARA KOLAYLIK GETİRİLİYOR
İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber'lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı. Bu düzenleme kaldırılırken bu kişiler yine vergi mükellefi olacaklar ama banka yatan paranın doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK
Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte birini işveren tarafından ödeniyordu. Artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artırılacak. Yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren öderken artık tamamını devlet ödeyecek.
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