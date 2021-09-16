Son dakika: Fitch'den Türkiye için son 10 yılın en yüksek büyüme tahmini

Son dakika haberleri... Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'de 2021'de neredeyse son 10 yılın en yüksek büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek Türkiye için büyüme tahminini yüzde 9,2'ye çıkarttı.