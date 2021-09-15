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THY'den "Fiyatı Koru" uygulaması paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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THY’den Fiyatı Koru uygulaması paylaşımı

Son dakika haberine göre: Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

THY'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.

Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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