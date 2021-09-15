Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıların Türkiye'de konut sektörüne ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Yabancıya konut satışı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 bin adet oldu. Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci, ağustos ayları itibarıyla ise tarihi rekor rakamı olarak kayıtlara geçti.

En yüksek aylık satış adedi Ekim 2018'de 6 bin 276 adetle görülmüştü. Öte yandan, yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.

ABD'LİLERIN ALIMI 3 KAT ARTTI

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya satışın sürekli artan grafiğinin bu yılki hedef olan 50 binlik adede ulaşmaya giderek daha çok yaklaştırdığını belirterek, ABD'lilerin alımlarına dikkat çekti. Akbal, ABD'lilerin Türkiye'den konut alımında ağustosta 19. sıradan 8'inciliğe yükseldiğini söyledi.

Akbal, geçen yıl ağustosta 58 adet olan ABD'lilerin aldığı konut sayısının bu sene 173'e yükseldiğini ve 3'e katladığını ifade etti. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, "Türk gayrimenkul sektörü, daima öncelikli olarak yatırım çeken bir iş kolu olmuştur. Yabancı yatırımcı Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor" dedi.

BATININ AYAK SESLERİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Almanya ve ABD'nin ilk 10'a girdiğini belirterek, yabancıya konut satışında batının ayak seslerini duymaya başladıklarını söyledi.

Yılın geriye kalan son 4 ayında en az 15 bin adetlik satış yapılmasını beklediklerini dile getiren Durbakayım, "2019'da yakalanan 45 bin 483 adetlik zirveyi aşarak yeni bir tarihi satış rekorunu kıracağız" diye konuştu.

YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Öte yandan Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Bu yılın aylık bazda en yüksek satış rakamına ulaşılırken, ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre yüzde 31.19 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17 azalış gösterdi.

Ağustosta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 bin 375 oldu. Temmuza göre yüzde 33 artan İpotekli satışların toplamdaki payı yüzde 19.4 oldu.