Son dakika: Uçuşlarda İstanbul Havalimanı etkisi! Dünyanın en büyük yolcu uçağı geliyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekliyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a ilk tarifeli seferini yapmaya hazırlanan havayolu şirketi, gerekli izinlerin alınması sonrası 1 Ekim'den itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na (İHL) yaptığı seferlerden birini A380 ile yapma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre 1 Ekim Cuma günü saat 14.30 sıralarında Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelmesi beklenen uçak, yolcularını aldıktan sonra 16.25'de Dubai'ye gitmek için tekrar havalanacak.