Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’ın fazla mesailerle ilgili kararı dengeleri değiştirdi

Haftalık çalışma süresinde bir sınır var mı?

Çalışma süresi yasal olarak haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre sözleşmeye ya da işyerindeki uygulamaya göre haftanın çalışılan günlerine 5x9 şekilde eşit bölünebilir. İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.