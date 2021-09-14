Başkan Recep Tayyip Erdoğan genelgeyi imzaladı! Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge çerçevesince Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor. Karadeniz gazını 2023'de şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge çerçevesince Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor. Yatırım programında enerji yatırımlarında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi.
FİLYOS ÖNCELİKLİ
Öncelikli projeler arasında Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşım ve dağıtımında ilk halka olacak Filyos gaz işletme tesisi de yer alacak. Karadeniz'de keşfedilen farklı kuyulardaki 540 milyar metreküplük gaz tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılacak.
Tuna-1 kuyusu üzerine kurulacak olan denizaltı üretim tesisiyle, 2 bin 173 kilometrelik alanda 30-40 üretim kuyusundan çıkan gaz boru hattına aktarılacak. Günlük 10 milyon metreküplük gaz Filyos'ta açılan gaz işletme tesisine gönderilecek. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke genelinde genişletecek yatırımlar hızlandırılacak. Bu yatırımlar şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülecek.
KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ
Yatırım hazırlama rehberinde Türkiye, derin deniz sondajları neticesinde ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza yeni rezervleri eklemeyi hedefliyor. Rehberde, öncelikli projelere yer verildi. Buna göre, güvenilir ham madde kaynaklarına, yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek.
Yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projeler arasında yer alacak. Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projeler yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir?
- Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...
- Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Exxen TV ücretsiz mi, reklamlı reklamsız var mı? Exxen hangi kanalda?
- 14 bin konut başvuruları! TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı!
- Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!
- Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...
- SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!
- Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Exxen hangi TV’lerde var?
- BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
- Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?